Alles is nu anders bij een uitvaart, alleen het verdriet om de overleden dierbare is nog hetzelfde

Het angstbeeld is de bijna anonieme uitvaart die de doden momenteel in Italië krijgen. Hier is het nog niet zover. Maar uitvaartondernemer Edward van der Helm houdt wel degelijk rekening met een Italiaans scenario. ,,We spreken nabestaanden die bang zijn dat we hun overleden moeder weg komen halen, dat dat het afscheid is. Maar zolang het nog mag, halen we juist alles uit de kast om nabestaanden de kans te geven om afscheid te nemen van de dierbare en de uitvaart mee te maken”, zegt Van der Helm.