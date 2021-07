Alles is weer open, maar bezoekers blijven weg vanwege het slechte weer

Verkeersre­ge­laar die automobi­list waarschuw­de voor horrorpol­ler mishandeld

15:01 Een verkeersregelaar die automobilisten waarschuwde voor de ‘horrorpoller’ in de Escamplaan, is mishandeld door een van de bestuurders die hij waarschuwde. Dat bleek gisteravond tijdens een ingelast debat over de poller, waar inmiddels al 24 auto's op zijn geknald. De gemeente bekijkt of de situatie aangepast moet worden.