'Alles kan en alles mag bij het ontwerpen'

Even vragen aanTweeduizend basisschoolleerlingen doen mee aan de actie van de Koos Konijn Foundation om een goededoelenhuis te ontwerpen voor Roompot. Het huis is bedoeld voor mensen die ziek zijn of in financiële problemen verkeren. Marc Volleman van Roompot Vakanties geeft uitleg.

Wat gaat er gebeuren?

,,De kinderen gaan met hun klas of in een groepje een goededoelenhuis ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt gebouwd in een vakantiepark van Roompot. We moeten natuurlijk wel kijken of het realistisch en haalbaar is om na te bouwen.''

Een goededoelenhuis?

,,Ja, dankzij de Koos Konijn Foundation kunnen mensen die niet in staat zijn om op vakantie te gaan omdat zij ziek zijn of met financiële problemen zitten toch op vakantie in een speciaal vakantiehuis van Roompot.''

Hoe gaat het in zijn werk?

,,Kinderen zijn erg creatief en dat willen we stimuleren. Er zitten geen restricties aan de ontwerpen. Alles kan en alles mag. De kinderen hebben zes weken de tijd om hun ontwerpen in te leveren. De beste drie worden uitgenodigd door de jury om hun ontwerp te presenteren in de finaleronde.''

Wie doen eraan mee?

,,Kinderen uit het hele land doen mee, onder meer de kinderen van basisschool De Parkiet in Den Haag en de Groen van Prinstererschool in Voorburg .''