Alles kon in torens van de criminelen: ‘Wat moet ik tegen zo'n grote man doen?’

Vaders en moeders met jonge kinderen die boodschappen doen, hebben geen idee wat er zich letterlijk boven hun hoofden, in de woontorentjes boven de winkels in het Ypenburgse winkelcentrum, afspeelt. Onzichtbaar voor de buitenwereld rijden dure auto's met geblindeerde ramen de parkeergarage in, als er niemand in de buurt is, stappen de inzittenden in de lift die hen direct naar de woning brengt. Een luxueus appartement, mooi uitzicht op de koop toe, maar vooral: anonimiteit gegarandeerd.