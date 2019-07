Alles leren over Haagse Bos met nieuwe app: 'Het bos heeft zoveel te vertellen'

De Haagse Bos-app, wat kunnen gebruikers ermee doen?

,,Het bestaat uit drie puzzeltochten door het hele bos: het deel aan de zijde van paleis Huis ten Bosch of aan de zijde van de Koekamp. Er zijn drie niveaus: makkelijk, medium en moeilijk. Bij ieder goed antwoord krijg je een letter. Aan het einde heb je dus tien letters die samen een woord vormen. Wie het goede antwoord naar ons mailt, krijgt een verrassing opgestuurd.”



Hoe kwamen jullie op dit idee?

,,We hebben deze app eerder ontwikkeld voor onder meer het Natuurpodium, een gebied bij Bergen op Zoom. We vonden als Hagenaars dat deze speurtocht in het Haagse Bos niet mocht ontbreken. We zijn met boswachter Jenny van Leeuwen het bos ingegaan en wat zij allemaal te vertellen had... Het was zo bizar! Veel dingen wisten wij niet eens.”



Vertel!

,,Zo liepen we door het bos toen Jenny zei: 'Nu gaan we naar de Bloedberg'. En wij dachten 'Bloedberg? Luguber'. Blijkt dus dat daar vroeger werd gevochten door ridders om bijvoorbeeld de hand van een jonkvrouw. Ook bijzonder is het Filosofenpad, waar Vincent van Gogh nog heeft gelopen.”



Een reden waarom het Haagse Bos als locatie is gekozen?

,,We vonden dat het zoveel te vertellen heeft. En misschien ook wel omdat ik als Hagenaar hier nooit kom, het had nooit een goede naam. Maar er is veel veranderd. En je bent er zo, ook als je van elders komt.''