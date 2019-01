‘Alles loopt tegenwoordig via ’n website’

Welkom in het digitale lab: ‘Site of app kan nooit gebruiks­vrien­de­lijk genoeg zijn’

13:34 Websites testen met de bedoeling om die gebruiksvriendelijker te maken. Dat is in het kort wat er gebeurt bij Happy Labs, een jong bedrijf dat anderhalf jaar na de opening in Amsterdam nu ook in Den Haag is neergestreken.