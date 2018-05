'Alles mag op de Dag van het Kattenkwaad'

Wat is Sniester Junior?

,,Sniester Junior is onderdeel van het Sniester Festival. De nadruk lag bij Sniester altijd op de avond. Voor gezinnen die overdag kwamen kijken, was er te weinig. Vandaar dat we vorig jaar besloten om één dag speciaal voor de kinderen in te richten. Het is de Dag van het Kattenkwaad, oftewel de enige dag in het jaar dat alles mag."



Dat bleek een groot succes?

,,Ja, dat was echt boven verwachting. De kinderen, maar ook de ouders, vonden het geweldig. We wilden een uniek programma neerzetten. Niet wéér springkussens, maar een kookcursus van een chef, een minipiercing- en tattooshop en heel veel gooi- en smijtwerk. Dat bleek een schot in de roos."



Wat is het programma nu?

,,We doen weer van alles wat niet mag. We houden een waterballonnengevecht en een skelterrace op een vol terras. De kinderen mogen zelf dj-en en op echte instrumenten spelen op een podium. En ze zijn, alleen dan, welkom achter de bars."



Vragen jullie advies aan kinderen?

,,Absoluut. Niemand weet beter wat zij leuk vinden dan de kinderen zelf. Twee maanden geleden hebben we een heuse Sniester Juniormeeting gehad met een groep kindern. Zij hebben ons verteld wat ze altijd al graag wilden doen, maar nooit mochten of durfden te vragen."



Is het niet tegen de opvoeding in, dat alles mag?

,,Haha, een beetje wel ja. Dat maakt het ook zo spannend voor de kinderen. Maar we maken wel duidelijk dat deze dingen maar één keer per jaar mogen. Het is niet de bedoeling dat ze het kattenkwaad mee naar huis nemen. En er zijn nog wel grenzen hoor, geen zorgen."