Alles op alles om bomenkap bij Noordeinde te voorkomen: 'Wij geven de bomen een stem'

Op het Paleisplein staat het bekende standbeeld van koningin Wilhelmina. De steen achter haar zegt 'eenzaam maar niet alleen' en ze wordt vergezeld door twee oude krimlindes en drie zomerlindes. ,,Wat zou de koning ervan zeggen dat die bomen zijn oma na jaren verlaten?" zegt demonstrant Helga Fischer. ,,Dan is ze pas écht eenzaam.‘’



Fischer vindt het de normaalste zaak van de wereld dat ze met vier anderen elke maandag een kwartier protesteert tegen het kappen van de bomen bij Noordeinde. ,,Dit is de natuur en de natuur zijn wij. Als we hier niet meer voor vechten, waarvoor dan wel? Wij geven de bomen een stem.‘’



De AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag) laat weten dat het koninklijk huis wel degelijk betrokken is bij de plannen, net als de omwonenden en de betrokken bedrijven. ,,Enkel wij werden overgeslagen, dus gingen we in beroep", vertelt Aletta de Ruiter, secretaris van AVN.



In een rapport liet de AVN wethouder Richard de Mos, die over de besluitvorming gaat, eerder al weten niet akkoord te gaan met het nieuwe ontwerp. Dat ontwerp zou ruimte bieden aan meer groen in de vorm van gras, maar daarvoor zouden dan wel vijf bomen worden gekapt. Dat vindt Fischer onbegrijpelijk. ,,De CO2-uitstoot van bomen en die van gras zijn niet te vergelijken." De AVN is het met haar eens. ,,Een stukje gras verandert meestal in een modderpoel'', zegt De Ruiter.



Op het nieuwe ontwerp is wel een klein boompje te zien. ,,Dat zie je vaak", zegt Fischer. ,,Alsof één geboorte vijf sterfgevallen goed kan maken. Een volwassen populier drinkt 200 liter water per dag. Kan je je voorstellen wat dat doet met het ecosysteem als je die kapt? Dit jaar worden in Den Haag 2000 bomen gekapt, vorig jaar waren dat er 800. Het schiet niet op. Maar ik blijf hier staan en ik blijf hoopvol. Officiële procedures neemt de gemeente toch niet serieus, dus doe ik het zo.''