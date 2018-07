Alles op alles voor kleinschalige Canal Pride in Den Haag

Wethouder Richard de Mos is dolenthousiast over de komst van de Canal Pride. ,,De organisatie wil een kleinschalige versie naar de stad halen. We zijn geen Amsterdam, maar de Pride in Utrecht laat zien hoe leuk het kan zijn voor een stad. Het is goed voor het toerisme en de gemeenschap’’, zei de politicus.



De organisatie kan subsidie verwachten voor het evenement, dat deel uit zal maken van The Hague Rainbow Festival. ,,De organisatie is druk bezig met het maken van een plan, dan gaan we nadenken over het geld. Maar de basis is dat ze 20.000 euro krijgen vanuit de gemeente’’, aldus De Mos.