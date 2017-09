'Alles te vinden wat Rijswijk te bieden heeft op festival'

Even Vragen AanHet negende Strandwalfestival barst dit weekeinde los in Rijswijk. of zoals bestuurslid Paul Schott het stelt: ,,Met optredens, sporten en 120 kramen is er alles te vinden wat Rijswijk te bieden heeft op sportief, cultureel, muzikaal, culinair, ondernemend en maatschappelijk gebied.”

Is het festival te vergelijken met een uitmarkt?

,,De vergelijking gaat niet helemaal op. Het Uit Festival in Den Haag is meer gericht op kunst en cultuur en is vrij commercieel. Het Strandwalfestival is breder opgezet met sport, welzijnsinstellingen en een jeugdpodium op verschillende plekken in Rijswijk en het geheel staat in het teken van verbinden en ontmoeten.’’

Doen alle instellingen mee?

,,Dat durf ik niet te zeggen, maar wel een heleboel. Het wordt groter en groter. We zitten met 120 kramen nu aan ons maximum.’’

Wat is het doel ervan?

,,Om te laten zien wat het aanbod is in Rijswijk. Maar een koor dat bijvoorbeeld op het festival optreedt, zoekt misschien ook nieuwe leden. Zo ontstaan de contacten.’’

Waar komt de naam vandaan?

,,Dat leggen we elk jaar weer uit, maar dat geeft niet. Een strandwal is een duinenrij. De duinen liepen van de Van Vredenburchweg in Rijswijk tot aan zee. Nu praat ik wel over duizenden jaren geleden.’’

Wat is de grootste naam op het festival?

,,De band Loïs Lane. Vraag mij niet wat nu ‘in’ is. Ik loop tegen de zeventig, maar we hebben een bureau dat precies weet wat het publiek leuk vindt.’’

Hoe is de weersverwachting?

,,Niet al te best en het meeste speelt zich buiten af. Hopelijk valt het mee.’’