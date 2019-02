Alles uit de kast bij afsluiting Koningstunnel, toch half uur file

Volgens verkeerswethouder Robert van Asten lukt het niet altijd om werkzaamheden na elkaar te plannen, maar wordt wel geprobeerd overlast tot een minimum te beperken. ,,Den Haag groeit en wegenonderhoud is noodzakelijk voor onze verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de stad. We kijken jaren vooruit hoe al deze projecten gepland kunnen worden en stemmen deze af op evenementen in de stad en andere werkzaamheden in de regio.”



Winkeliers in de binnenstad hebben goede hoop dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. ,,Het voortraject is prettig geweest. Dat schept vertrouwen", zegt Charlotte Kamermans van de Binnenstad Ondernemers Federatie. ,,Het is vervelend dat het moet gebeuren, maar wij hebben verteld wat voor ons de minst schadelijke periode is. Het werk valt nu in de zomervakantie en hopelijk is het aan het eind van de zomer afgerond.”



Volgens de gemeentewoordvoerder zouden de werkzaamheden oorspronkelijk tot 1 november duren. Dat is al 1 oktober geworden. ,,Als de werkzaamheden in de eerste maanden voorspoedig verlopen, kan de Koningstunnel naar verwachting al voor 1 oktober open.”



