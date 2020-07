Allie en Joyce Simonis na veertig jaar nog steeds trots op elkaar: ‘Ik geloof niet in mensen die zeggen nooit ruzie te hebben’

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Joyce: ,,We hadden elkaar al eens gesproken en zagen elkaar weer in café Stappie, schuin tegenover theater Pepijn.”



Allie: ,,Ik vroeg of ze wat wilde drinken. Het antwoord was een spa’tje rood.”



Joyce: ,,Daarna hebben we uren gepraat. Het was het juiste moment om elkaar te leren kennen. Ik denk dat we allebei toe waren aan een relatie.”



Allie: ,,Ja, op een gegeven moment heb je dat stappen wel gehad.”



Joyce: ,,Vanaf die avond zijn we eigenlijk nooit meer uit elkaar geweest. Bij hem voelde het als thuis komen.”