Allochtone ouderen voelen zich eenzamer dan andere ouderen: 'Familie in de buurt is geluk hebben'

Hagenaar Omar el Farsi (86) kwam voor de coronacrisis nog redelijk veel buiten. Hij maakte bijna dagelijks een wandeling naar de Haagse Markt of de moskee. Maar dat kan nu allemaal niet meer. ,,Mijn kinderen komen vanwege corona alleen voor de deur en gaan na een halfuurtje of uurtje weer weg.'' Verder heeft El Farsi niet zoveel omhanden. Zijn dochter heeft een smartphone voor hem gekocht zodat hij kan videobellen met zijn kinderen, maar daar kan hij niet echt goed mee omgaan. ,,Hoe ik me voel? Eenzaam. Ik verveel me heel erg.''