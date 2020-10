Als 11-jarige nam Agaat de moederrol over, ze troostte en voedde haar broertjes en zusjes op

Agaat was de oudste van acht kinderen in het gezin van de melkboer aan het Oosteinde in Wateringen. Als jong meisje werkte ze al hard mee in de familie die, midden in de oorlog, zwaar werd getroffen door tuberculose. Alle acht kinderen bleken besmet met de bacterie die ontstekingen veroorzaakt. De jongste was zo verzwakt dat ze ook nog hersenvliesontsteking kreeg. Een dag na haar begrafenis werden Agaat en haar broertjes en zusjes naar een sanatorium gebracht. Aanvankelijk zouden ze worden opgesplitst. Maar dankzij haar moeder, die hemel en aarde had bewogen om de kinderen bij elkaar te houden, kwamen ze allemaal in Ossendrecht terecht.