Als 35-jarige redde Leo Hartman een peuter van de verdrinkingsdood, 45 jaar later ziet hij haar terug

Club van het jaar Die Haghe is van iedereen

5 mei Het afbranden van het clubhuis van Die Haghe in oktober 2013 leek een ramp voor de vereniging. Maar de club staat er 5,5 jaar later beter voor dan ooit. ,,Mensen van wie je het niet had verwacht, meldden zich om de club weer op te bouwen'', aldus voorzitter Ton van der Starre. De Haagse voetbalvereniging is in de race om 'Club van het Jaar 2019' te worden.