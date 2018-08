Als ambassadestad verdient Den Haag het om een volwaardige partner te zijn

Dat de verhuizing van de Israëlische ambassade van het Buitenhof naar Plein 1813 op enig moment tot discussie zou leiden, was nog te voorzien. Maar niet dat de rijksoverheid hier zelf debet aan zou zijn.

De verhuizing van een ambassade als die van Israël is geen kwestie van dozen inpakken op het Buitenhof en deze uitpakken in de monumentale villa aan Plein 1813. Het nieuwe onderkomen moet immers één van de zwaarst beveiligde panden in Den Haag worden. Zo wordt de binnenkant van het monument gestript en voorzien van een betonnen constructie. Dit om indringers te stoppen of een aanval met wapens af te slaan.

Daar zit een deel van de pijn. De ingrijpende aanpassingen gaan namelijk ten koste van het historische interieur, zo liet de minister van OCW in een negatief advies over de verkoop weten. Het ministerie repte van een ‘onomkeerbaar verlies van belangwekkende onderdelen’. De minister staat daarin niet alleen. In Den Haag worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de ‘prijs’ van de nieuwe ambassade.

Verkoop

En dan is daar nog de verkoop zelf. Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht het pand eind 2016 voor 4 miljoen euro aan de staat Israël, maar consulteerde de gemeente Den Haag niet. Dat hoefde ook niet, stelde staatssecretaris Raymond Knops toen er vragen kwamen. De gemeente was immers wel geïnformeerd, voegde hij daaraan toe. Maar die uitleg wordt in de Haagse gemeenteraad niet geslikt. ‘Niet netjes’ vindt de VVD; de HSP is zelfs woedend.

Nog voordat het ambassadepersoneel is vertrokken vanaf het Buitenhof krijgt de verkoop al een staartje. Leuk zo’n ambassade in de hofstad en fijn dat het Rijksvastgoedbedrijf 4 miljoen euro opstrijkt, maar waarom is niet meer moeite gedaan om met de gemeente in gesprek te gaan?

Als ambassadestad verdient Den Haag het om een volwaardige gesprekspartner te zijn.