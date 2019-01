Als ambulance verklede tram moet personeel trekken

Rita Stegerman is een van de vrouwen die je aan de lijn kan krijgen als je 112 belt. En dan bof je, want ze begrijpt je ontreddering en helpt je er doorheen. Sterker, ze zorgt dat er per direct een ambulance jouw kant op komt.



Als verpleegkundige op de geneeskundige meldkamer is Stegerman wel gewend aan paniek aan de andere kant van de lijn. Ze weet goed hoe ze ermee moet omgaan en da's belangrijk, want van haar kennis en kunde hangt de hulpverlening door collega's op de ambulances af.



Neem haar eerste en meteen belangrijkste vraag aan de beller: 'Wat is het adres?' ,,Daarna kan ik degene aan de andere kant direct geruststellen door te zeggen dat er een ambulance onderweg is.'' Dat neemt volgens Stegerman meteen de heftigste stress weg, waarop ze kan beginnen met het scherp krijgen van de situatie.



,,Ik zie het letterlijk voor me'', zegt Stegerman, als ze antwoord krijgt op vragen als 'Ligt het slachtoffer op z'n zij?' of 'Zijn er andere mensen in de kamer?' Ondertussen blijft ze tegen de beller zeggen dat ze begrijpt dat hij of zij in paniek is. Stegermans zorgt zo voor controle én de benodigde zorg.