Als Ben met zijn schoonzoon ‘het monster van Laakkwartier’ door centrum liep, leek hij beroemdheid

Ben Weijers (3 februari 1935 - 26 december 2019) was een markante Rijswijker van Haagse bodem. Hij groeide op in de Schilderswijk en verdiende zijn eerste geld in het Westland met het isoleren van warenhuizen. Ben had twee rechterhanden en was rap van de tongriem gesneden. Daarbij was hij niet altijd een diplomaat. In combinatie met zijn dwarse natuur was Ben een kleurrijk figuur, maar niet altijd de makkelijkste. Toen zijn huwelijk eindigde in een echtscheiding kwam hij na een paar verhuizingen terecht in Rijswijk. Hij zou er nooit meer weggaan. Het oude centrum werd zijn domein.