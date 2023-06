Als blauwe Volvo Amazone langsrijdt weet iedereen wie daar in zit

Jonge koeien zijn voor het eerst buiten en besluiten via slootje te ontsnappen

Een stel jonge koeien, die zaterdagmiddag voor het eerst het weiland langs de Rijksstraatweg in mochten om even te wennen, wilden al snel meer van de wereld zien. Een van de dieren had een slootje gevonden en besloot de sprong te wagen. Na haar dook de een na de ander het water in.