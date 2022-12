Als Coole Piet is Job (32) de grote held in Club van Sinterklaas: ‘Ze hebben geen idee hoe ik echt heet’

Hoe is het nu met? De grenzeloze verzamel­woe­de van Fenno Werkman: ‘Dankzij familie McCartney ken ik halve popscene’

Naar eigen schatting anderhalf miljoen oude tot stokoude muziekfilms en 300.000 videobanden liggen er in onder andere een loods in de achtertuin in Voorburg opgeslagen. ,,Ik moest en zou iets in mijn bezit krijgen wat een ander niet had. Dat was van jongs af aan mijn drive”, vertelt muziekkenner Fenno Werkman.

27 november