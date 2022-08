Als de brandkranen ‘uit zichzelf’ open staan, weet je dat het zomer is in Den Haag

Wist u dat de uitvinder van de brandkraan onbekend is? Omdat het patent verloren is gegaan – in een brand. En dat verzin ik niet. Er is wel meer onbekend als het om de brandkraan gaat. Zo is nooit duidelijk wie ’m heeft opengedraaid, omdat de politie daar iemand op heterdaad op moet betrappen. Dat lukt nooit omdat de daad al is verricht als de hermandad ter plekke arriveert. En dat is sowieso steeds later dan de bedoeling was.