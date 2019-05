‘Als de forse groei van Haagse daklozen doorzet ontstaat er een wachtlijst’

Als er nóg meer dak- en thuislozen bijkomen in Den Haag, dan zal de gemeente niet meer in staat zijn om iedereen een opvangplek te geven. ,,Dan ontstaat er een wachtlijst”, zo waarschuwt het dagelijks bestuur van de stad.

In de afgelopen wintermaanden blijkt het aantal Haagse daklozen fors te zijn gegroeid. Sinds oktober heeft wethouder Bert van Alphen (opvang) daarom zeventig extra opvangplekken gecreëerd bij het Leger des Heils (Binckhorstlaan en Noordpolderkade) en bij de Kessler Stichting (Delagoastraat en Zamenhofstraat). Op die laatste locatie komen nog eens zestien extra plekken. Ook kunnen er op de Binckhorstlaan nog vier bedden bij.

Volgens de wethouder moet deze inspanning voldoende zijn om de toename van het aantal Haagse dak- en thuislozen op te vangen. Maar mocht de groei onverhoopt doorzetten, dan komt de gemeente aan het eind van haar mogelijkheden. ‘Wij hebben nu (financieel) geen ruimte om meer plekken te realiseren’, staat in een brief aan de gemeenteraad.

Welvarend

Raadslid Janneke Holman van de PvdA reageert geschokt op de dreigende wachtlijst voor Haagse daklozen: ,,Wij leven in een van de meest welvarende landen van de wereld. Dan kun je hier in Den Haag toch niet zeggen: sorry, maar het geld voor de daklozen is op’? Dan zorg je bij de eerstkomende gemeentebegroting maar voor extra geld!’’

Desnoods wacht de gemeente met de sluiting van de noodlocatie aan de Zilverstraat die in mei dicht zou gaan, meent Holman. ,,Hoe matig de omstandigheden in die hal ook waren, er was wel altijd plaats. Liever dáár een bed, dan helemaal geen bed.”

Forse groei

Volgens de gemeente komt de plotselinge, forse groei van het aantal Haagse dak- en thuislozen onder meer doordat Den Haag er deze winter in is geslaagd om veel buitenslapers over te halen toch voor een plek in de Haagse opvang te kiezen. Maar welke oorzaken daar nog meer een rol bij spelen, blijft ook voor het stadsbestuur onduidelijk.

Holman is blij dat wethouder Van Alphen in korte tijd veel extra, kleinschalige plekken voor Haagse daklozen heeft kunnen regelen. ,,De wethouder is heel begaan. Daarom begrijp ik de opmerking over die wachtlijst voor daklozen ook niet.”