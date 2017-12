‘Als die fietsen maar zo min mogelijk stilstaan’

Het idee achter deelfietsen is dat wie van a naar b wil altijd en overal een fiets tot zijn of haar beschikking heeft. Is de fiets niet meer nodig dan kan de gebruiker de tweewieler overal in de openbare ruimte achterlaten. Een ander kan die fiets vervolgens weer gebruiken.

De gemeente is geïnteresseerd, maar is bang dat het met al die fietsen in de stad alleen maar drukker wordt. En waar blijven de fietsen als ze niet worden gebruikt?

Ronald Haverman van het bedrijf Mobike, tevens bedenker van de ov-fiets, ziet geen problemen. Dat maakte hij deze week duidelijk in de commissie Leefomgeving. Volgens hem gaat het goed als de fietsen maar zo min mogelijk stilstaan. Dan kunnen ze ook geen overlast veroorzaken. Elke ondernemer zal er volgens hem alles aan doen om de tweewielers zo veel mogelijk in beweging te laten zijn, want dan levert het ook wat op. Dat kan bijvoorbeeld door de fietsen uit te rusten met gps, waardoor ze altijd kunnen worden opgespoord. Op die manier is makkelijk te bepalen of ergens te veel fietsen staan, of dat ze staan op plekken waar ze niet horen.

Het bedrijf van Haverman, maar ook oBike, beloven door de stad te ‘patrouilleren’ om misstanden direct aan te pakken en fietsen her te verdelen.

Uitgenodigd voor de bijeenkomst van de commissie waren vertegenwoordigers van deelfietsbedrijven, die maar wat graag in Den Haag aan de slag gaan. Aanwezig was ook Hans van der Zijden, bekend van de Haagse Stadsfiets. Hij gaf aan het liefst zijn bestaande diensten uit te breiden en deelfietsen vanuit vaste stallingen aan te bieden. Dat zou het probleem van ‘zwerffietsen’ voorkomen.

Hubs

Het bedrijf Donkey Republic heeft ook een oplossing: hubs. Dat zijn virtuele fietsenstallingen die makkelijk te beheren zijn en bij leegstand niemand tot last zijn.

Volgens Haverman van Mobike werkt het systeem echter pas goed als iedereen de deelfiets kan neerzetten waar hij of zij dat wil. ,,En de gemeente moet samen met de ondernemers duidelijke afspraken maken over herverdeling en over minimaal gebruik. Staan de fietsen te lang stil dan zijn ze dus overbodig. In dat geval moet de ondernemer ze van de markt halen.’’