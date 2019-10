Als een koe ziek is, slaapt een boer ook slecht

Boeren onderweg Nu al honderden kilometers file en chaos: boeren ondanks verbod met tractoren de snelweg op

7:19 Duizenden boeren die vandaag op het Malieveld in Den Haag gaan demonstreren voor een beter landbouwbeleid trekken zich niks aan van het verbod om met hun tractoren over de snelweg te rijden. Vanmorgen vroeg reed een colonne van tientallen tractor al over de A12, de A27, A28 en de A2 richting Den Haag met honderden kilometers file tot gevolg. Vooral op de A27 staat het verkeer vast.