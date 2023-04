Als een wethouder niet boos kan worden heeft de stad het nakijken

Richard (34) raakte zwaarge­wond tijdens waterpolo: ‘Een bewuste actie om mij te blesseren’

Tijdens een waterpolowedstrijd kan het er hard aan toe gaan. Zeker onderwater worden vaak harde overtredingen begaan om de tegenstander uit het spel te halen. Maar wat er tijdens de wedstrijd tussen SG De Vliet uit Rijswijk en WZC uit Zoetermeer gebeurde ging veel te ver, vertelt Richard de Ruijter. Hij belandde ruim een week in het ziekenhuis door een overtreding. Nu doet hij aangifte tegen de speler die hem zwaar zou hebben verwond. Maar was er opzet in het spel?