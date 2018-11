Als Emile Ratelband langs loopt vallen de mussen van het dak

Diverse laboratoria hebben de spreeuwen onderzocht, maar een klinische oorzaak is niet gevonden. Geen virus, geen uitheemse ziekte. Maar wat dan wel? Er is meer tussen hemel en aarde, dat weet u net als ik. Is het wellicht de wraak van Hendrik Jut, de moordenaar aan wie wij de kermisattractie ‘kop van jut’ te danken hebben? Hij vermoordde immers iemand aan het Huijgenspark. Hendrik heeft alle reden om, in deze tijden van Halloween, even te komen spoken. Zijn hoofd werd na zijn dood immers afgehakt, op sterk water gezet en tentoongesteld in een anatomisch museum. De fles met formaline bleek niet goed afgesloten; men kon zijn hoofd er niet meer bijhouden.