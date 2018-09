Als Eneco van mij was, was de energierekening wel wat lager

Ik neem ook al de meterstanden op voor Eneco. En de waterstanden voor Mijn Dunea. Ik moet van alles doen omdat bedrijven en instanties hun verantwoordelijkheid op ‘mijn’ afschuiven. Feitelijk ben je in dienst van al die bedrijven - je knapt hun werk op. Onder het mom van ‘handig voor u’ verricht je hun handelingen zonder een cent betaald te krijgen. Meer werk voor mij, meer winst voor hen. Vaak moet je ook nog eerst verplicht door een minuut reclamerotzooi, voordat je bij ‘jouw’ bedrijf aan het werk kan.



Mijn Ziggo, Mijn Azivo, Mijn KPN, Mijn Overheid, Mijn NS en Mijn Eneco. Maar het is helemaal niet mijn Eneco. Als het van mij was, was de energierekening wel wat lager. Eneco is voor 16 procent in handen van de stad Den Haag. Die wil van de aandelen af. De familiejuwelen worden verkocht om de duurzame agenda van de stad te bekostigen.