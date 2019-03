Als er een embryoselectie bestond voor regeringen, was dit slappe zooitje nooit door de keuring gekomen

Ze stellen namelijk de meeste vragen van heel het land. Maar liefst 720 schriftelijke raadsvragen werden vorig jaar gesteld. Zelfs de nummer twee op de lijst, Rotterdam, blijft ver achter met 437 vragen. Het stellen van vragen is een manier om jezelf beter voor te doen dan je bent.



Je kan er ver mee komen; Richard de Mos werd er wethouder mee. Hij stelde de meeste vragen van heel de wereld toen hij nog in de gemeenteraad zat. Iemand die zóveel vragen stelt, weet blijkbaar niet veel. Zijn ombudspolitiek was gestoeld op vragen stellen. Is er een probleem, stap er op af en meld dat je ‘er vragen over gaat stellen’ aan het college. Vervolgens gaat iedereen naar bed in het besef dat er iets gebeurd is. Maar er ís niets gebeurd: er worden vragen gesteld. Die worden vervolgens niet, nauwelijks, onvolledig en steevast te laat beantwoord. Daarom stelde oppositiepartij Islam Democraten vragen over de traagheid waarmee vragen worden beantwoord. U begrijpt: ook op deze vragen moet nog een antwoord komen.