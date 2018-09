‘CDA-kamerlid Anne Kuik wordt teringambassadeur’. Kijk, met zo’n kop boven je persbericht heb je mijn aandacht. Tering is onze specialiteit. Als er één teringexpert is, is het wel de Hagenees. Wij wensen het menigeen à volonté toe, wij kunnen het dagelijks zelf ook krijgen en bovenal: Den Haag is een teringstad.



Het zou leuk zijn, als het niet zo schrijnend was: aan tuberculose sterven nog ieder jaar meer dan anderhalf miljoen mensen. Dat maakt het scheldwoord meteen minder gewenst. Schelden met ziektes die niet meer bestaan is van mijn part toegestaan; evenals het schelden met ziektes die in het ziekenhuis nog moeten worden uitgevonden. Zo is ‘hongkongindianeteringtyfus’ of ‘witbilbavianenpleuris’ geen verwensing te noemen; eerder een fijnbesnaard compliment. Daarbij verbleekt de ‘gewone’ tering, die jaarlijks honderdduizenden slachtoffers eist.



Anne Kuik heeft als eerste Nederlandse politicus de Verklaring van Barcelona ondertekend. Hiermee verklaren politici dat zij de strijd aanbinden tegen de tering. Vandaag is de allereerste VN-bijeenkomst over TBC in New York. Overigens een cholerastad, maar dat terzijde. Tering is geen middeleeuwse ziekte, zoals velen denken, maar een levende bedreiging. Een dodelijke infectie die ook bij ons rondwaart. Jaarlijks nemen vele toeristen de ziekte mee uit verre oorden. Zelf ben ik ook eens onderzocht, toen een vriendin uit Brazilië terugkwam en de ziekte bleek te dragen. Voorwaar geen pretje. Ik had er behoorlijk de tering in, zo gezegd.



Dat de ziekte wereldwijd een bedreiging is voor de volksgezondheid is bovenal onnodig: het is goed te behandelen. De tering naar de nering zetten lukt, met de juiste medicijnen. U voelt ’m al: die zijn er niet genoeg. Vandaar die opvallende kop boven het persbericht. Om aandacht te vragen voor een ellendige ziekte.



Laten we beginnen met deze taalkundig te weren. Tot nader order verban ik de tering uit mijn woordenschat en hou het voorlopig bij ‘krijg de klitten’, ‘het zuur’, ‘een dikke lip’, ‘iets pijnlijks pal achter je oor’ of ‘jeuk aan je vel tot aan je fontanel’.



