Als er geen betaalbare huizen zijn, moet je creatief zijn: Vervallen garageboxen zijn nu hippe woningen

De afgelopen drieënhalf jaar was Staedion druk bezig met het ombouwen van zeven garageboxen in de Kranestraat, ook wel gezien als de ‘garagestraat’ van Den Haag. Sta je nu in zo’n huis, is het bijna niet voor te stellen dat daar ooit alleen maar auto’s stonden. Links een klein toilet, aan de rechterkant van een muurtje een donkere ruimte. Waarvan niet echt duidelijk is waar die nou eindigt.



Op zijn telefoon laat Niels van der Wal, assetmanager bij woningcorporatie Staedion, een foto zien van hoe een van de woningen er voorheen uitzag. Nee, hier zou niemand kunnen wonen. Of überhaupt willen. Maar de afgelopen jaren werd er door Staedion hard gewerkt. Aan in totaal zeven garageboxen in de straat.