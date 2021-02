Als er geen encrochat was geweest, was er geen zaak geweest tegen Hagenaar

Zes jaar cel en vrijspraak na vondst van 235 kilo cocaïne en zes ton cash in Vinkeveen

25 februari Een 32-jarige Amsterdammer is donderdag tot zes jaar cel veroordeeld voor het op grote schaal handelen in cocaïne vanuit een loods aan de Herenweg in Vinkeveen. Een tweede verdachte in de strafzaak, een 59-jarige man uit Breda, is vrijgesproken van het vervoeren en verhandelen van 235 kilo coke.