Als het aan Ayse ligt, wordt ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland

De eerste vrouwelijke premier van Nederland. Die functie ambieerde Ayse Yilmaz, Haags raadslid voor de VVD, als opgroeiend kind. Niet dat ze uit een politiek geëngageerd milieu komt, integendeel. ,,Eigenlijk spraken we thuis nooit over zulke zaken. Maar ik vond het belangrijk dat bijvoorbeeld mijn jongere broertje, toen een jaar of 10 oud, de namen van de ministers en staatssecretarissen kende. Daarover overhoorde ik hem regelmatig.''



Uit wat voor gezin kom je?

,,Een warm milieu. Ik ben de middelste in een gezin van twee zussen en een zusje en broertje. We woonden in hartje Schilderswijk, ook mijn grootouders leefden bij ons in. Erg ruim was het niet, een eigen kamer heb ik nooit gehad. Mijn moeder was bijzonder beschermend naar ons kinderen toe. Zomaar op straat spelen was er eigenlijk niet bij en ze wilde al helemaal voorkomen dat we vieze woorden oppikten van leeftijdsgenoten. De voertaal thuis was Turks, omdat mijn grootouders dan ook alles meekregen. Met mijn zussen en broer spreken we nog steeds een mixtaal: sommige woorden komen gewoon beter tot z'n recht in het Nederlands, anderen juist in het Turks.''