‘Als het aan die piloten ligt blijft onze nationale trots voorgoed aan de grond’

Leestip Cowboy Kees uit Kamerik vereeuwigd in fotoboek: ‘Kees voldoet niet aan stereotype beeld van stoere cowboy’

31 oktober Hij draaft niet te paard over de weilanden rond Kamerik, maar toch heeft het dorp een cowboy. Cowboy Kees. Met dito hoed, genietend van country- en westernmuziek en dolgelukkig in zijn chaletje op een recreatiepark. Hij is nu vereeuwigd in een fotoboek van Sabine Rovers dat zijn naam draagt.