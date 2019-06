Als het de eerste keer niet lukt, moet je het nog een keertje proberen. Behalve parachutespringen

Nou ja, da’s niet waar, maar hij kwam vorig jaar al een heel eind. Ook toen stonden duizenden mensen aan de waterkant en werd heel Nederland gegrepen door zijn sensationele prestatie. Helaas liep de motor vast. Maarten klauterde uit het water, ontredderd, werd nog snel in aluminiumfolie gewikkeld als een Turkse pizza, maar het mocht niet baten. Toen hij op een brancard lag, zag ik een close-up van zijn tenen. Zulke tenen zie je normaal alleen op tv, bij CSI. En dan hangt er een kaartje aan. Wat was de oorzaak van zijn gesneuvelde poging? Wel, Freek de Jonge heeft een stukje meegezwommen: ik denk dat dat ‘m genekt heeft. Maarten van der Weijden zwom honderddrieënzestig kilometer in vijfenvijftig uur en werd onthaald als een held. Als je hetzelfde doet voor de kust van Italië word je teruggestuurd, maar dat terzijde. Even dacht ik dat dit het dan was voor Maarten. Einde oefening. Dat hij de geschiedenisboeken in zou gaan omdat hij even ver was gekomen als Bonifacius: tot vlakbij Dokkum. Niets blijkt minder waar. Zijn Elfslotentocht werd afgelopen weekend wél volbracht. Een bovenmenselijke prestatie. Fuck Marco Kroon, Maarten van der Weijden is nu officieel de enige echte ware volksheld.