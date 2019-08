Als het een echt lastige klus wordt, dan bellen mensen meesterbehanger Peter

,,Ik was goed op weg. Ik won een prijs van Cointreau voor het lekkerste gebak met sinaasappellikeur. Het banketbakkersvak is een mooi vak, maar ik zag dat het lastig was om een goede boterham te verdienen. Dat was jammer want ik wilde ook graag trouwen en een huis kopen." In zijn vrije tijd hielp Pronk zijn vader in het opknappen van panden. ,,Hij leerde me behangen", zegt Pronk, die vervolgens bij Eijffinger een vaste betrekking met een goed salaris kreeg.