Als Humphrey ’s nachts naar Friends kijkt, klinkt plots een harde knal: ‘Er is een bom naar mijn raam gegooid’

Hoogste overschrij­ding kankerver­wek­ken­de PFOS van Nederland gevonden in sloot Haagse woonwijk

Omwonenden van een zwaar vervuilde sloot in Den Haag zijn niet eens verbaasd over de schokkende resultaten. De waarden van een kankerverwekkende stof in het water zijn 25.000 keer hoger dan de veilige norm, blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV).