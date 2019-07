Als iemand mij nadoet, gaan we binnen trainen

Natuurlijk, Voetbal op topniveau, geschreven door Rob Andeweg en zoon Ruud Mansveld, was een mooi eerbetoon. Maar de nieuwe biografie, getiteld Ruwe Bolstâh, overstijgt alle eerdere publicaties over ‘Aadsjûh’. Aan de hand van de vele hoogte- en dieptepunten uit Aads carrière neemt schrijver Ruud Doevedans ons mee door het leven van de voetballegende. Zo leren we dat de voor Aad zo kenmerkende vechtlust en branie is ontstaan in Laak, waar maar één grasveldje was.