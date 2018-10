Als ik een brief krijg van 29 huisartsen zou ik me rot schrikken

'Expats hebben recht op korting'

18 oktober Vanzelfsprekend is de grootste werkgeversorganisatie in de regio Haaglanden, VNO-NCW West, ermee verguld dat de lasten van ondernemers worden verlaagd. Toch is er nog één punt van zorg: de 30 procentregeling, die werkgevers de mogelijkheid geeft om 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan expats.