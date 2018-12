'Als ik er straks niet meer ben, sta ik nog wél in de kast'

Kratten vol scheidt ze af: in vier jaar tijd vijftien levensboeken. Van soms wel honderden pagina's. Annemieke Wilmink is een 'grootproducent' van het genre. Naast haar baan. Ze zocht vrijwilligerswerk en 'schrijven ligt me'. ,,Ik heb ook dertig penvrienden, over de hele wereld. Ja hoor, dat bestaat nog, elkaar brieven schrijven. Het is hartstikke leuk. Elke brief is een miniverhaaltje. Zo is het bij mij begonnen.‘’



De Stichting Haagse Levensboeken bestaat vier jaar en is voortgekomen uit een initiatief van vrijwilligersorganisatie PEP, mede om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. ,,PEP hield ermee op. Een aantal schrijvers vond dat zonde en besloot zelf door te gaan.'' Nu levert de stichting zo'n zestig tot tachtig boeken per jaar af.



Wilmink heeft er dus zelf al heel wat uurtjes in onbekende huiskamers op zitten. Ze hoorde tal van levensverhalen aan. Als de klik er is, komt dat vanzelf, zoals bij de 83-jarige Hannetje Boersma-ten Hoor. Sinds twee maanden tekent Wilmink, stukje bij beetje, het leven van de tachtiger op. Boersma-ten Hoor: ,,Als het niet botert, kun je dat aangeven, maar Annemieke kwam hier en is nooit meer weggegaan. Het was gewoon goed.''