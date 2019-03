Ik ben gewoon betoverd door die man. Wat een charisma. Welk een vooruitstrevende ideeën. Als ik Thierry Banket zie voel ik me net een bakvis. Zó’n bijzondere man! Eindelijk een intellectueel in de politiek. Dat werd tijd. Thierry Ballet is namelijk intelligenter dan u allemaal bij elkaar. Zijn partij heet Forum voor Democratie. Alleen die naam al: zó slim gekozen. Forum is een Romeins woord en betekent marktplein, een plek waar vrij verhandeld mag worden. Een perfecte plek voor het vrije woord. En daar staat hij voor, Thierry Bidet. Voor de nieuwe democratie. Nu had je in de Romeinse tijd helemaal geen democratie. Vrouwen hadden geen stemrecht, slaven hadden helemaal geen rechten, eigenlijk niemand, tenzij je een bepaald inkomen had. De naam Forum voor Democratie slaat dus als kut op dirk - maar hij is de énige die dat in de gaten heeft. Briljant.