'Als internationale stad moet je internationale artiesten aantrekken'

In bijna twintig jaar tijd stonden er drie wereldberoemde acts op het bekende grasterrein naast Den Haag Centraal Station: The Rolling Stones in september 1998, Coldplay in 2012 en Bruce Springsteen in 2016. Tussendoor brachten ook artiesten als Pink een bezoek aan Den Haag, zij het in de vorm van een festival, zoals voor Pink Beatstad.



Maar - zo meenden de plaatselijke D66 en CDA - één zo'n grote ster als Springsteen, dat mag best vaker. Er werden vragen gesteld aan het stadsbestuur, die het daarmee eens was. De gemeente overlegt dus met concertorganisatoren over het organiseren van één of zelfs meerdere concerten in de stad.



Maar wie treedt in de voetsporen van Stones, Coldplay en Springsteen? Als het aan lezers van deze krant ligt brengt Ed Sheeran als volgende zijn hits ten gehore, zo leert een poll op onze website.