Als internationale stad mogen we trots zijn op Laak

Laak bestaat allang niet meer. We noemen het Klein Warschau. Dit stadsdeel lijkt overgenomen door de Poolse gemeenschap. Prima overigens hoor, geen kwaad woord over deze hardwerkende en godvrezende mensen. Maar alleen al op de Goeverneurlaan zitten zes (!) Poolse supermarkten - en geen kleintjes ook. Je ziet er geen hond en vraagt je af waar ze hun geld mee verdienen.

Zo’n beetje de enige van oorsprong Haagse winkel die nog in Laak zit is slijterij V & V in de Oudemansstraat. Vorig jaar vierden ze hun 50-jarig bestaan. Al sinds 1971 een begrip in Laakkwartier. ‘Wij staan bekend om onze vaste lage prijzen, klantvriendelijkheid en goede kennis van alle drank,’ klinkt de aanbeveling.

Als internationale stad mogen we juist trots zijn op deze wijk. Het percentage mensen dat in Laak perfect Pools leest en schrijft is honderd procent. In Laak bevindt zich nog een der laatste bastions van de Haagse taal. Nee, niet Koffiehuis de Aanloop – hoewel dat zeker ook een pleisterplaats is voor Haagse taalpuriteinen.

Onvervangbaar

Ook in Leo’s koffiehuis wordt het Haags in zijn puurste vorm gebezigd. Althans, voor de lunch. Daarna spreken ze Pools. De eigenaar van Leo’s koffiehuis in de Oudemansstraat, Leo zelf, werd in april op straat beroofd van zijn goud en kreeg een flinke tik op zijn neus. Gelukkig kan die neus wel wat hebben - maar het gestolen goud en het sieraad dat hij van zijn vrouw Christa kreeg zijn onvervangbaar.

Ook werd er ingebroken en geld uit de gokkasten gejat. Toen na de mislukte promotie van ADO eind mei een ruit inging was de maat vol. Leo had het helemaal gehad, hij zette de zaak te koop. Leo is 63, hij wil het rustiger aan gaan doen.

Quote Vreemd is dat niet in deze tijd waarin je meer geld verdient in de horeca door je zaak dicht te houden dan door ’m open te doen Sjaak Bral

Maar de zaak raakt niet verkocht. Vreemd is dat niet in deze tijd waarin je meer geld verdient in de horeca door je zaak dicht te houden dan door ’m open te doen. ‘Ook burgemeester van Zanen heeft mij een bezoekje gebracht’, zegt Leo vol trots.

Je kan veel zeggen van Haagse Jantje, maar dan staat hij z’n mannetje en doet hij waar een burgemeester voor is aangesteld, in de woorden van oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen: de boel bij mekaar houden. ‘Hij verzocht mij vriendelijk om door te gaan’, glundert Leo. ‘Dat zegt wel iets, daar ben ik trots op. Dus ik blijf gewoon. Ik heb waarschijnlijk levenslang’, lacht Leo. Welkom terug, ouwe reus!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.