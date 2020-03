Als Jacqueline in New York landt blijkt de noodtoestand te zijn uitgeroepen: ‘Als ik dat had geweten’

EVEN VRAGEN AANJacqueline Eckhardt vloog afgelopen zaterdag in een nagenoeg leeg vliegtuig naar New York. De Haagse zou daar aanvankelijk deelnemen aan een VN-conferentie in het kader van Internationale Vrouwendag, maar de bijeenkomst werd gecanceld vanwege het coronavirus. Eenmaal aangekomen in New York bleek dat daar de noodtoestand was uitgeroepen.

Dat was wel even schrikken zeker? ,,Als ik dat van tevoren had geweten... Ik hoorde het pas toen ik uit het vliegtuig kwam. Maar je merkt er tot nu toe vrij weinig van. Je ziet wel wat mensen met mondkapjes, maar er zijn geen beperkingen. Nog niet. Wel hangen in de metrostations grote posters met informatie over wat je moet doen om je hygiëne bij te houden.’’

Maar waarom ging u terwijl de conferentie was afgelast?,,De conferentie werd pas afgelopen week definitief afgelast, waarschijnlijk wordt-ie verplaatst naar het najaar. Vliegmaatschappijen en hotels geven vervangende vouchers, maar ik kan niet weg in het najaar. En omdat er geen negatief reisadvies is richting Amerika, krijg ik niets terug van de verzekering. Dus dacht ik: dan reis ik tóch af naar New York, anders ben ik al dat geld kwijt. Ik heb er nog wat andere afspraken en omdat ik freelancer ben, kan ik daar ook werken.’’

Merkte u iets van paniek op de luchthaven in de VS toen u landde? ,,Niet echt. Bij de paspoortcontrole vroegen ze of ik de afgelopen dagen ziek was geweest, maar verder niets. We werden ook niet extra gecontroleerd. Wel was het vliegtuig waarmee ik naar New York vloog vrijwel leeg. Bizar. Iedereen lag languit te slapen op die drie stoeltjes. We waren ook een uur (!) eerder op onze bestemming. Ik weet niet of dat kwam omdat het vliegtuig misschien minder zwaar beladen was...?’’