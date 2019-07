Als je alleen zaken mag doen met landen die zuiver op de graat zijn, hou je Finland over

De vorst is immers betrokken bij de gruwelijke moord op de journalist Khashoggi vorig jaar, op de ambassade in Turkije. Dat zit Ome Ed niet lekker. 'Vorige week concludeerde de VN dat er overtuigend bewijs is, dat die Mohammed bin Saruman medeverantwoordelijk is voor de moord op Khashoggi. Met de nadruk op lijk. En daar ga jij dan gezellig thee mee zitten drinken. Dat klopt niet. Ik krijg er jeuk van. Meer jeuk dan van die eikenhouten processierups.' 'Je moet sowieso nooit praten met een man in een jurk', meent Schele Joop. Maar Gerard de Gleuvenglijder ziet het anders. 'Ze was op die top om met MSB te praten over microkredieten. Nou, die man weet alles van micro. Kleine stukjes, weet je wel.'