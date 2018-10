Als je Anouk kan verkopen, dan ook een gebouw

Edwin Jansen dacht vorig jaar dat hij doodging. De dag voor kerst maakte hij thuis bij het indraaien van een spotje in de keuken op een uitschuifbare ladder een val van zeven meter. Hij viel de kelder in en bij de smak op de keldervloer brak hij bijna alles wat je kan breken als mens, waaronder zijn rug. ,,Ik dacht dat ik daar in die kelder dood zou gaan. Ik kon niet meer ademen. Dat bleek later door een klaplong te komen. Mijn jongste zoon vond me. Dat was heel traumatisch voor hem. Ik riep alleen maar 'Ik stik! Ik stik!'. Mijn vrouw Sabine belde de ambulance en die was er binnen vijf minuten. Op het moment dat een lieve ambulancebroeder me zuurstof gaf en zei dat ik niet zou stikken, wist ik dat ik ging overleven.''



,,Maar een van mijn benen kon ik niet bewegen. In het ziekenhuis hoorden we dat er 50 procent kans was dat ik in een rolstoel zou komen. Ik ben niet religieus, maar ik ben toen een soort van gaan bidden. Dat ik de rest van mijn leven kreupel zou lopen, dat moest dan maar. Als ik maar niet in een rolstoel zou belanden. In de uren dat we in onzekerheid en ik met helse pijn op de uitslag van de MRI scan moesten wachten is mijn leven wel duizend keer langsgekomen in mijn hoofd. Ik dacht aan mijn kinderen....''

Enorme engel

,,De dokter zei bij de uitslag dat ik een enorme engel op mijn schouder had gehad. Ik zou niet in een rolstoel komen. Het herstel en het weer moeten leren lopen is zwaar geweest. Ik heb ongelooflijk veel pijn gehad en de revalidatie heeft maanden geduurd. Ik heb nog steeds vier keer per week fysiotherapie. Maar ik loop weer, ik lach en ik ben alweer drie keer dronken geweest.''

Edwin Jansen. Spijkerbroek, strak gesneden overhemd en jasje. Lichte ogen, kunstig gedrapeerde bruine kuif. Die laatste past zowel bij de rock-'n-roll van zijn oude leven als bij 'het nieuwe wonen' dat hij met zijn goede vriend en zakenpartner van het eerste uur, Raymond Rijnaars, ontwikkelt in Den Haag. Compacte appartementen die logisch zijn verbonden met bedrijfsruimten, horecamogelijkheden en parkeergarages. Veelal in gebieden die tot nu toe niet uitnodigden tot wonen, zoals rond de Laakhavens. Het is hun nieuwe passie te bewijzen dat er consumentgericht gebouwd kan worden. Een dak boven je hoofd voor iedereen. Hij heeft er in zijn donkerste periode verschillende keren gebrek aan gehad. ,,Ik rij nog wel eens langs een bankje in de stad en bedenk dat ik daarop heb gelegen met mijn leven in een vuilniszak naast me.''



Het zware ongeluk van vorig jaar is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in zijn toch al turbulente leven. Jansen sluit niet uit dat de goede afloop meer is geweest dan puur geluk. ,,Ik ben niet spiritueel, maar ik geloof in karma. Wie goed doet, goed ontmoet. Als je niet eerlijk bent, krijg je het ooit terug. Als het niet na een jaar is, dan na twintig jaar. Daar geloof ik in. Ik ben altijd eerlijk. Ik heb geen dubbele agenda. Ik geef gemakkelijk vertrouwen en krijg ook gemakkelijk vertrouwen terug.''



De noodlottige val en het opkrabbelen daarna illustreren ook een paar van zijn levensmotto's. De belangrijkste: 'Kan niet bestaat niet'. En: 'Met niets beginnen en toch iets doen met je leven'.

Vicieuze cirkel

Dat inzicht redt hem rond z'n 19de uit een vicieuze cirkel van zeven verschillende scholen, jeugdzorg, kindertehuizen, stoppen met school na een jaar mavo, kinderrechter, hele dagen blowen, verkeerde vrienden en een strafblad oplopen. Zijn moeilijke jeugd als enig kind van een werkende alleenstaande moeder met haar eigen problemen zou later een van de levenservaringen zijn die hij deelt met Anouk. De Haagse megaster die hij ontdekte. Zijn latere, kortstondige, vrouw. Het is tevens de start van een internationaal befaamd management-, boekings- en entertainmentimperium. Maar zover is het dan nog lang niet.



,,Ik was er op m'n 16de door justitie uitgepikt om een pelgrimstocht van drie maanden te gaan maken door Zweden en Noorwegen. Dat was een experiment voor jongens waarmee niets meer te beginnen was. Zes jongens, twee begeleiders van justitie. Duizenden kilometers lopen met een rugzak op je rug door sneeuw en kou. Dat was áfzien! Ik ben mezelf daar flink tegengekomen en ik kwam herboren terug. Ze hadden een baan voor me geregeld als elektromonteur, omdat ik wel handig was met mijn handen. Ik ging met een vriend op een etage wonen in de Bilderdijkstraat. Toevallig vlakbij waar later AT Productions zou gaan zitten.''



,,Maar ik ben na terugkomst enorm teruggevallen. Ik viel nog harder dan voor die tocht. Misschien omdat ik flipte dat het me toch niet lukte een normaal leven te leiden. Toch zat er iets in me dat ik wat van mijn leven wilde maken. Ik ben toen van de ene op de andere dag gestopt met dat leven. Ik ben niet meer hele dagen in theehuizen gaan hangen en ben weggegaan uit die scene. Ik leerde een meisje kennen dat een heel ander leven had. Normaal. Zij werkte bij Blokker, we woonden samen en hadden een hond.''



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm ,,We bouwen mee aan onze eigen stad! Het is geweldig mee te denken over een visie op Den Haag.'' © Frank Jansen

Ander spoor

De relatie hield geen stand, maar Jansen zat op een heel ander spoor in zijn leven. Hij had een baan bij een aannemer. ,,Ik was er begonnen met alleen maar scheppen. Maar ik heb er goed leren timmeren. Na een paar jaar ben ik met een vriend, die net zo'n jeugd had gehad als ik, een eigen aannemersbedrijf begonnen. 'Jansen en Fruijtier voor al uw timmerwerken'. We begonnen met aannemers te bellen. We werkten onder de prijs en tijdens vorstverlet. Nooit zeuren, altijd op tijd alles af. Daarna kwam de particuliere markt en moesten we personeel aannemen. Wij, twee jongens uit tehuizen.''



Het vervolg behoort tot de meest legendarische verhalen uit de Haagse popgeschiedenis. In het weekend gaat aannemer Edwin Jansen graag naar bandjes kijken. In De Paap en andere kroegen. Hij drumt zelf. Niet goed genoeg om er zijn geld mee te verdienen, maar hij heeft interesse in muziek. En naar zou blijken een goed functionerend 'onderbuikgevoel' voor talent.



Hij hoort Anouk zingen in een achtergrondkoortje en begrijpt niet dat zij met haar stem, uitstraling en energie niet de zangeres van de band is. ,,Ik ben toen een band om haar heen gaan formeren. Nee, ik was toen nog niet verliefd op haar. Dat kwam later, toen we als coverband kroegen afgingen in het hele land. Dan laadden we 's avonds de aannemersbus uit en sjouwden het licht en geluid voor de optredens er in. Anouk en ik waren veel samen en toen sloeg de vonk over. Op de flow van het succes dat er kwam zijn we getrouwd. We woonden bij mij in de Tollensstraat. Totale rock-'n-roll. In de achterkamer zijn Raymond Rijnaars en ik AT Productions begonnen. Het begin van een bijzonder en langdurig partnerschap.''



Barry Hay van Golden Earring, die Jansen al vanaf z'n 12de kent en wiens huis hij had verbouwd in de Barentszstraat, fungeerde uiteindelijk als breekijzer bij platenmaatschappijen. ,,Ik heb Barry moeten stalken om naar Anouk te luisteren. Hij wilde niet. Ik begrijp het wel. Hij dacht natuurlijk dat het niets zou zijn en dan moest hij tegen mij zeggen dat hij mijn vriendin niets vond. Ik heb vlak voordat Anouk het podium van het Zeeheldenfestival opging bij hem aangebeld en hem gesmeekt toch te komen luisteren.'' Barry was laaiend enthousiast. De rest is geschiedenis. Van Den Haag, van Anouk en van Jansen en AT Productions.



Het bureau, met in de hoogtijdagen een personeelsbestand van 55 mensen, is inmiddels afgebouwd, deels verkocht en alle vrijgekomen energie gaat naar het vastgoed. ,,We hebben nog een minderheidsaandeel in de boekingsdivisie. En ik doe nog het management van Barry Hay en Dennis Weening. Zij pikten het niet dat ik er mee ophield en dreigden naar de rechter te stappen'', zegt Jansen lachend om hun als grap bedoelde dreigement.

Afgekeurde Timmerman

Jansen heeft het hele verhaal al duizenden keren verteld. Niemand die er ooit genoeg van krijgt. En als het verhaal de aanloop naar zijn nieuwe passie kan verduidelijken, hijzelf ook niet. Ook al ziet hij Anouk al 15 jaar niet meer. Als goede vrienden uit elkaar. ,,Zonder Anouk geen AT Productions, de initialen van Anouk Teeuwe. Tegen jonge gasten die dat niet weten zeg ik altijd dat het staat voor Afgekeurde Timmerman.''



Jansen heeft de publiciteit bewust een tijdje afgehouden. ,,In de periode dat ik in de jury van Idols zat, heb ik zoveel interviews gegeven. Het was wel even genoeg.'' Maar over zijn nieuwe projecten kan Jansen wel '20 pagina's volpraten'. De bouwprojecten raken Den Haag net zoals de muziek uit zijn koker destijds. Het stempel dat Rijnaars en hij er nu mee drukken op de stad is ook nog eens duidelijk zíchtbaar. Letterlijk. Hun activiteiten zijn ondergebracht in NU Project Ontwikkeling op de 22ste etage van de Waldo Tower. In de Waldorpstraat en daar komt ook de naam Waldo vandaan. De toren met 21 etages woonstudio's markeert het gebied Waldo City, dat eveneens uit hun creatieve brein is ontsproten. Plus alle Waldo's - studio's en appartementen - die Rijnaars en hij met partners David Peters en Dennis Buis nog verder ontwikkelen in de stad. Zoals in de Binckhorst. ,,We gaan daar iets heel gaafs doen met sociale woningbouw. Maar daarover kan ik nog niets zeggen.''

Is de Waldo Tower jouw persoonlijke Trump Tower, symbool van de selfmade man?



,,Nogmaals, ik doe niets alleen. Ik zit in het bedrijf alleen wat meer in het zicht dan Raymond en de rest van ons team. Dat is onze rolverdeling. Maar als ik een parallel moet trekken dan zou ik zeggen dat het ontwikkelen van vastgoed bij de Laakhavens een nieuwe Anouk is. In Anouk geloofde destijds ook niemand. Rock was dood. Toen wij hier vijf jaar geleden begonnen met een plan voor appartementen met bedrijfsruimten eronder had ook niemand interesse. Het was midden in de crisis en de bouw lag stil. En dan woningen neerzetten pal aan een spoorbaan in een gebied waar je nog niet dood gevonden wilde worden?!''



Hoe lukte het jullie dan wel?



,,Doorzetten. Wij geloofden er in. Betaalbare studio's, goed afgewerkt opleveren. Voor studenten, gescheiden mensen die dicht bij hun kinderen willen wonen, mensen van buiten de stad die in Den Haag werken. Voor 60.000 euro. We zijn dat plan ook niet gaan verkopen met een tekening van het complex. Maar met een geweldige foto van twee hippe mannen met baarden die een biertje zitten te drinken op hun gezamenlijke terras. Het gaat erom het gevóel over te brengen. Een manier van leven. We noemden het ook The Waldo, Living at your Selfie. Toen hebben we in twee uur alle 44 appartementen verkocht.''



Waldo City was geboren?



,,Precies. Er komt wel ongelooflijk veel bij kijken. Het was voor ons een hele nieuwe wereld. We moesten diverse kavels bemachtigen die van de gemeente waren en waar meer ontwikkelaars interesse in hadden. Dat was niet makkelijk. Beleggers zoeken voor de financiering. En er is voortdurend overleg nodig met de gemeente. Tot ze op het stadhuis gek van je worden. 'Daar heb je Ed weer met zijn plannen'. En Ed accepteert niet 'Kan niet of gaat niet'. Dan is het knokken, knokken, knokken.''



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Frank Jansen

Op een plek waar eigenlijk niemand wilde komen?



,,Even terug in de geschiedenis van dit gebied: er lag een prachtig bestemmingsplan van de gemeente voor de ontwikkeling. Met wonen, werken, een jachthaven. Dat is ook waarom wij twaalf jaar geleden in overleg met de gemeente met AT Productions zijn verhuisd naar het kantoor van de RAC Hallen in dit stukje Den Haag. De gemeente ging er vanuit dat wij als 'creatieven' een aanzuigende werking zouden hebben. Maar de crisis sloeg keihard toe. Van de plannen van de gemeente kwam niets terecht. De infrastructuur was hier op z'n verschrikkelijkst. De straatverlichting deed het niet. 's Avonds liepen hier junks en je auto werd opengebroken. Er werd overal vuil gedumpt. De vrouwen, die bij ons werkten, konden 's avonds niet alleen naar huis.''



Jullie creëerden 'aanzuigende werking', maar met een heel nieuw bedrijf?



,,We hadden met de verkoop van onze eerste appartementen in de Waldorpstraat bewezen dat mensen hier wilden wonen. De gemeente was daar ontzettend blij mee.''



Zo van 'Als we een artiest kunnen verkopen, dan ook een bouwproject'?



,,In wezen wel. We hadden financiering nodig voor Waldo City. We hebben toen een animatiefilm van acht minuten gemaakt om te laten zien hoe het hier over vijf jaar moest zijn. Daarmee ben ik máánden bezig geweest. De voice over in het Engels in Londen laten inspreken, waarbij ik precies aangaf waar de accenten moesten liggen. Het is de mooiste animatiefilm ooit geworden op dit gebied. Een van de partners is ermee op het vliegtuig gestapt, op zoek naar internationale beleggers. Binnen vier weken had hij alles verkocht. Een halfjaar later stonden hier twee hijskranen.''

Succes in de snelle vastgoedwereld, nooit bang voor drank en drugs?



,,Nee. Vanaf mijn 19de heb ik niets meer aangeraakt. Mijn drug is om iets van mijn leven te maken. Met drank had ik nooit problemen.''



Ben je na het kortstondige huwelijk met Anouk gelukkig geworden in de liefde?



Brede grijns. ,,Ik heb onlangs Sabine, met wie ik al twintig jaar samen ben, ten huwelijk gevraagd. We gaan in 2020 trouwen. Ik wilde haar ooit in zo'n jurk zien. Zij is mijn rots in de branding. We houden het óf heel klein met alleen vrienden óf heel groot. We zijn er nog niet uit.''



Wie is Sabine?



,,Een prachtige vrouw. Ik heb haar ontmoet op Lowlands. Ze is 11 jaar jonger dan ik. Het was op het eerste gezicht niet de perfecte match. Zij kwam uit de house. Ik hield toen nog niet van dancemuziek. Maar wel van eigenzinnige vrouwen. Sabine was lerares. Ze heeft haar baan opgezegd toen onze jongste zoon zwaar ADHD bleek te hebben, maar daarvan nog geen diagnose was gesteld. Hij kon in die periode nog maar drie uur per dag op school terecht. Sabine is hem gaan begeleiden. Die situatie heeft een wissel getrokken op ons gezin, maar we zijn er sterker uitgekomen.''



Jullie hebben twee zonen?



,,Ja. Ze zijn nu 11 en 14 jaar. Met de jongste, de ADHD-er, gaat het nu al zes jaar heel goed. Goede cijfers, hij wordt overal uitgenodigd en voetbalt lekker.''



Welke invloed heeft jouw jeugd op de opvoeding van jullie zonen?



,,Ik ben zwaar overbezorgd. Ik weet wat er allemaal te koop is in de wereld. Ik controleer ook elke dag of hun fietsverlichting het wel doet. Als ik een ambulance hoor, denk ik aan mijn kinderen. Maar ik weet ook dat je sommige dingen niet kan regelen. Je moet ze ook loslaten. Waar ik op moet letten is dat ik niet ga spiegelen, zoals ik dat noem. Dat we iets leuks gaan doen en dat er dan gedoe is tussen die twee op de achterbank. Dan moet ik oppassen dat ik niet ga zeggen dat papa vroeger nooit iets leuks ging doen met zijn vader, want die vader was er niet. Mijn jeugd is niet hun verantwoordelijkheid.''



Hoe was dat dan met jouw vader?



,,Mijn vader was alcoholist en mijn ouders zijn gescheiden toen ik drie was. Ik ging met mijn moeder in de Piet Heinstraat wonen. Ik heb er heel wat zondagen op een paaltje tevergeefs op mijn vader zitten wachten die me zou komen ophalen. Een ex-vriendin van hem, mijn vader is overleden, heeft over mij een boek geschreven. Als je het leest was het best zielig.''