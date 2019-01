‘Als je geen contact met leerlingen kunt krijgen, komt van lesgeven niks terecht’

'Kom jongens, even een foto maken!' Aad van Loenen wenkt een groepje jongens en meisjes op het schoolplein. De directeur hoeft niet alleen op beeld. Het draait tenslotte niet om hemzelf, vindt hij, maar om hén, de leerlingen. Zij zijn altijd zijn eerste belang, zo vertelt hij later in zijn kantoortje aan de Spionkopstraat, op een steenworp afstand van de Haagse Markt. Zijn extreme toewijding wordt geroemd door collega's. Aad vecht als een leeuw voor zijn leerlingen, zo staat hij bekend. Er zijn weinigen die zo ver gaan als hij, beseft Van Loenen zelf ook. Daarom maakt hij zich een tikkeltje zorgen over zijn opvolging. Dit jaar gaat de 67-jarige met pensioen. Over het profiel van de nieuwe directeur viel wat hem betreft niet te onderhandelen. ,,Het móet iemand zijn die net als ik niet zichzelf, maar leerlingen centraal stelt. Dat klinkt misschien logisch, maar zulke mensen zijn helaas een zeldzaamheid in het onderwijs. Op de meeste scholen is de leerling een middel, een geldmachine. Bij de Einder is de leerling het doel.'' De naam van zijn opvolger wordt kort na dit interview bekend: Ronny Duchateau, een Almelöer die momenteel directeur is op een grote praktijkschool op Bonaire. ,,Ik heb slechts een uurtje telefonisch met hem gesproken, dus veel kan ik nog niet over hem zeggen'', reageert Van Loenen. ,,Maar hij klinkt goed, net zo bevlogen als ik.'' Duchateau begint komend schooljaar pas, als zijn contract op de Antillen afloopt. Van Loenen, die erop rekende dat hij het vanaf nu rustiger aan kon doen, moet dus nog een half jaar knallen. ,,Van langzaam inwerken van Ron zal geen sprake zijn'', zegt hij rustig. Nog een paar maanden langer leiding geven aan De Einder voelt voor hem aan de andere kant niet als straf.