‘Als je het leuk hebt dan gaat de liefde vanzelf’

TAC’90 speculeert hardop over kampioen­schap na zege op DHC

21:13 TAC’90 speelt pas één seizoen in de eerste klasse, maar is nu al van plan dat niveau achter zich te laten. Vandaag ging de Haagse ploeg met een 3-1 overwinning op DHC naar de tweede plaats en trainer Mario Koswal is na afloop maar al te duidelijk: ,,Wij gaan voor het kampioenschap.’’