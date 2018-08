Als je leest dat iemand de oudste mens is, lijkt diegene binnen een week de pijp uit te gaan

HEROLAND wil dat iedereen een held kan zijn als het nodig is

24 augustus ,,Iedereen heeft natuurlijk het verschrikkelijke ongeval meegekregen dat onlangs in Duinrell is voorgevallen'', zegt Marcel Brinckman, directeur HEROLAND. ,,Natuurlijk gaat mijn medeleven uit naar de ouders en familie. Het is niet voor te stellen wat een leed dit veroorzaakt. Dit is ook de reden waarom ik een gratis preventiecursus ga aanbieden.''