Als je tegenwoordig in de winkel een panty koopt, vragen ze naar de maat van je hoofd

Gold­band-zan­ger geeft uitleg: ‘Natuurlijk moet ik het niet doen, maar er wordt wel bekrompen over gedaan’

Goldband-zanger Milo Driessen heeft maandagavond uitleg gegeven over het veelbesproken filmpje van zijn snuifactie op het podium. Het moment vond plaats bij een optreden in TivoliVredenburg in Utrecht met oud en nieuw. ,,Het werd me aangereikt en eigenlijk dacht ik geen moment na.” Driessen noemt de actie ‘superonhandig’, maar vindt de ophef ook bekrompen.

23 januari