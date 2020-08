Als je van een drol een bloemstuk maakt surf je toch lichter door het leven heen

binnen&buiten Ida vindt het heerlijk in haar tuin in Wateringen: ‘Een plant zaaien en zien groeien blijft een wonder’

16 augustus Ida Storm is graag bezig in haar tuin in Wateringen. Vooral zaaien en stekken vindt ze enig. We gingen bij haar langs voor de rubriek Binnen&Buiten. ,,Het is altijd weer een klein wonder als je iets zaait en je het vervolgens ziet groeien tot een prachtige plant.”